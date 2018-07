Großer Andrang herrschte auch in den letzten Jahren – hier 2017 – beim Festival „Tanz der Bässe“ im Lampertheimer Freibad. © Nix

Am Samstag findet am See im Lampertheimer Freibad wieder das „Electronic Beach Festival“ statt. Auf drei überdachten Floors gibt es zwölf Stunden lang künstlerischen Electro-Sound bei der siebten Auflage von „Tanz der Bässe“. Einlass ist ab 11 Uhr, aufgelegt wird bis 23 Uhr.

„Tanz der Bässe gehört zu den größten Open-Air-Events im Umkreis und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2439 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.07.2018