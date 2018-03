Oliver (l.) und , die Söhne des 2017 verstorbenen Schweizer Künstlers Gunter , bauen eine seiner Skulpturen aus Stahl in der Kunsthalle auf. © Proßwitz/ü

Dieses Strahlen in den Augen – es fällt richtig auf. „Ja, es macht Spaß. Es war Zeit“, sagt Inge Herold, die stellvertretende Direktorin. Nach langer Bauzeit ziehen jetzt wieder Gemälde und Skulpturen in den Neubau der Mannheimer Kunsthalle ein. In fast allen Räumen wird ausgepackt, aufgehängt, aufgestellt und aufgebaut und das Team kann sich wieder den anvertrauten Werken widmen.

Weil

...

Sie sehen 14% der insgesamt 3003 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.02.2018