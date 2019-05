Endlich ist sie da: Molly. So lautet der Name der Deutz-Rangierlok, die die Erinnerung an den ehemaligen Endbahnhof der Überwaldbahn in Wahlen aufrechterhalten soll. Noch dazu ist sie eine Seltenheit aus dem Jahr 1954: Nur 49 Stück wurden damals gebaut – sie ist die kleinste Deutz-Rangierlokomotive für Normalspur. Ihre Besonderheit sind unter anderem die Bullaugenfenster in der Fahrerkabine.

