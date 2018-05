Anzeige

Nach dem heiteren Auftakt im vergangenen Jahr geht das Comedyfestival „Witzewelle“ in diesem Sommer in die zweite Runde: Von 6. bis 13. Juni bringt die Darmstädter Centralstation neun namhafte oder aufstrebende Comedians, Musiker, Poetry Slammer und Kabarettisten auf die Bühne.

Den Auftakt bestreitet Lars Reichow am 6. Juni mit seinem neuen Programm „Lust“ im Staatstheater. Sein Musikkabarett ist wild, dramatisch und äußerst amüsant. Parallel dazu tritt Shootingstar Tamika Campbell in der Centralstation auf. Comedybühnen in Dubai, England, den USA und den Niederlanden hat sie bereits im Sturm erobert.

Weiter geht es am 7. Juni mit dem A-cappella-Quartett Maybebop und dem neuen Programm „sistemfeler“ im Staatstheater. Am 8. Juni liest der preisgekrönte Poetry Slammer Sebastian 23 ausgewählte ironische und kritische Texte in der Centralstation. Sein Programm „ZeHage!“ zeigt Puppenspieler René Marik.