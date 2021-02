Die größte Sonnenuhren-Dichte an einem Ort

Birkenau.Ob Otto Seile, der „Vater der Sonnenuhren“ in Birkenau, wohl jemals damit gerechnet hat, dass er im Jahr 1943 mit dem Anbringen eines Zeitmessers an seinem Haus einen Sonnenuhren-Boom auslösen würde, der die Gemeinde nun weltweit bekannt machen soll? Jetzt ist es offiziell: Der Odenwald-Ort hat mit 201 Sonnenuhren auf 24,56 km2 Fläche den Weltrekord für die „größte Sonnenuhrendichte an einem

...