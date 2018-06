Anzeige

„The Rider“

Junger Cowboy sucht seinen Weg. Brady Blackburn liebt Pferde und Rodeos. Mit seinem Vater Wayne und seiner Schwester Lilly lebt er im US-Bundesstaat South Dakota in dem Indianerreservat Pine Ridge. Eines Tages aber verletzt sich Brady beim Rodeo schwer, nichts ist mehr wie zuvor. Der junge Cowboy gerät in eine Krise und muss sich entscheiden, welchen Lebensweg er einschlagen will. (104 Minuten)

„Nicht ohne Eltern“

Komödie aus Frankreich. André und Laurence führen eine gutbürgerliche Ehe. Sie leben allein in einem großen Haus mit Swimmingpool, Kinder haben sie keine. Ihr routiniertes Leben gerät aus den Fugen, als André im Supermarkt einen seltsamen Typen trifft, dem er am Abend überraschend in seinem Haus unter der Dusche wieder begegnet. Patrick behauptet, ihr Sohn zu sein. Doch Madame und Monsieur Prioux halten den mysteriösen Mann für einen gewieften Betrüger, denn sie sind sicher, nie Kinder gehabt zu haben. Doch dann entdecken André und Laurence bei ihm ein Foto, das sie als junges Paar zeigt. In den Hauptrollen spielen unter anderem Cristian Clavier und Catherine Frot. (85 Minuten)

„Halaleluja – Iren sind menschlich!“

Bunte Sommerkomödie. Nicht immer kann man sich seine Geburtstagspräsente aussuchen. Ragdan aber, der junge Inder, bekommt zu seinem Ehrentag nicht weniger als einen alten Schlachthof geschenkt. Und das ausgerechnet von seinem Vater. Dem Vater, vor dessen Heiratsplänen sich Ragdan in eine irische Küstenstadt geflüchtet hatte. Dort nun, so die Pläne von Ragdans Papa, soll ein Halal-Betrieb für die muslimische Gemeinde entstehen. Ragdans Leben jedenfalls wird gehörig durcheinander gebracht. (95 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Delfine“

Dokumentation aus dem Hause Disney. Der Film nimmt die Zuschauer mit in eine blau leuchtende Unterwasserwelt. Hier tummelt sich ein junger Delfin namens Echo. Beim Erwachsenwerden begegnen Echo ganz ähnliche Herausforderungen wie den Menschen. So kann er sich nicht recht entscheiden, ob er sich weiterhin wie ein Teenie benehmen oder sich doch all den Verantwortungen stellen soll, die das Großwerden mit sich bringt. Zu sehen sind auch andere Unterwasserbewohner. (75 Minuten) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018