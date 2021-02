Die spielerische Suche nach dem Täter

Bergstraße.Die Spielerei in Zwingenberg bietet viele Klassiker unter den Brettspielen an: „Fang den Hut“, „Monopoly“ oder „Hase und Igel“. Zu dieser Kategorie gehört ohne Zweifel auch „Cluedo“ (Verlag Hasbro): Zwei bis sechs Spieler müssen kriminalistisch aktiv werden und einen Mord aufklären. Die Grundidee ist so einfach wie spannend. Es gibt verschiedene Verdächtige, verschiedene Tatwerkzeuge und

...