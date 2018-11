Noch bis 27. Januar zeigt das Hessische Landesmuseum Darmstadt mit „Stages – Episoden des Lebens“ eine spektakuläre naturwissenschaftliche Ausstellung im Großen Saal, die verschiedene Abschnitte im Lebensverlauf von Organismen thematisiert. „Alle Lebewesen sind Zeitreisende. Während ihrer gesamten Lebensspanne durchlaufen sie dabei verschiedene Episoden. Die Summe dieser Episoden bestimmt die individuelle Lebensgeschichte“, so das Museum.

„Auch wenn diese Geschichten sehr unterschiedlich sein können, folgen sie doch alle den gleichen fundamentalen Prinzipien der Natur.“ Die Sonderausstellung „Stages“ ermöglicht den Besuchern, die gezeigten Protagonisten durch ihre Lebensgeschichten zu begleiten und die bedeutenden Phänomene Wachstum, Metamorphose, Alter und Stasis zu ergründen.

Wie alt wird der Grönlandhai?

„Wie alt wird der Grönlandhai oder der Nacktmull? Worin unterscheiden sich Schimpanse und Mensch? Warum ist das Perlboot Nautilus etwas Besonderes? Und warum gelingt es der Fliege, einer Fliegenklatsche auszuweichen? All diese Fragen werden in der Ausstellung beantwortet“, so das Museum weiter. Highlights an den Themenstationen sind überlebensgroße Modelle von Kaulquappen, eine Installation mit 300 Schimpansen-Schädeln, Fossilien eines Quastenflossers und Tiere mit erstaunlich hoher oder niedriger Lebenserwartung.

Außerdem zeigt die Ausstellung im Vorfeld geführte Interviews mit nationalen und internationalen Museumsbesuchern unterschiedlichen Alters, die ausstellungsspezifische Fragen zur Wahrnehmung von Zeit und Alter, zur Bedeutung von Fossilien oder zu Evolutionsprozessen beantworten und die Besucher auf unterhaltsame Weise zum Teil der Ausstellung werden lassen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018