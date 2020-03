„Die Känguru-Chroniken“

Anarchisch und schlagfertig. „Die Känguru-Chroniken“ genießen Kultstatus – in Buchform ebenso wie in der Hörspielfassung. Vier Bände hat Marc-Uwe Kling über sein Leben mit einem anarchistischen, kommunistischen und äußerst vorlauten Känguru geschrieben. Nun kommen die vergnüglichen Geschichten ins Kino. Scharfzüngig und satirisch kommentiert das Beuteltier nicht nur Marc-Uwes Leben in Berlin-Kreuzberg, sondern auch das politische Geschehen. Der Film erzählt, wie das Känguru bei Marc-Uwe einzieht und für Riesenwirbel sorgt. Es legt sich nicht nur mit der Polizei an, sondern auch mit rechtsextremen Schlägern und einem mächtigen Bauunternehmer, der das Viertel rund um Marc-Uwes Wohnung plattmachen will, um dort einen Bürokomplex mit riesigem Turm zu errichten. Schmeichler, Versager, Rechtsextreme und Populisten – alle bekommen sie ihr Fett weg. (93 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„La Vérité“

Starbesetztes Familiendrama. In der Pariser Villa einer Filmdiva (Catherine Deneuve) findet ein einigermaßen chaotisches Familientreffen statt. Ihre Tochter (Juliette Binoche) reist aus New York an, um einen genauen Blick in die gerade erschienenen Erinnerungen der Mutter zu werfen. Dass diese es nicht so genau nimmt mit der Wahrheit, führt zu innerfamiliären Verwerfungen. (106 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Emma“

Neue Verfilmung des Jane-Austen-Romans. Mit „Stolz und Vorurteil“ und „Emma“ schuf die britische Schriftstellerin Jane Austen vor mehr als 200 Jahren Klassiker der englischen Literatur. In der modernen Neuverfilmung schlüpft die junge Anya Taylor-Joy in die Hauptrolle der Emma. Den romantischen Gegenpart des Mr. Knightley hat der britische Sänger und Schauspieler Johnny Flynn übernommen. Regie führte die Fotografin Autumn de Wilde. (125 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Paris Calligrammes“

Erinnerungen an die 60er Jahre. In den 60er Jahren lebte Ulrike Ottinger als junge Malerin in Paris und schaut nun in einer Dokumentation zurück auf diese Zeit. Sie vermischt Archivmaterial mit eigenen künstlerischen und filmischen Arbeiten, verwebt eigene Erinnerungen an die Pariser Bohème und die gravierenden sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche der damaligen Zeit zu einem filmischen „Figurengedicht“ (Kalligramm). Sie lässt Saint-Germain-des-Près und Quartier Latin mit Literatencafés und Jazzkellern wieder aufleben, ebenso die politischen Umwälzungen des Algerienkrieges, des Mai 1968 und das Erbe der kolonialen Zeit. (129 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Für Sama“

Aufrüttelnde Bilder aus Aleppo. Die Filmemacherin Waad al-Kateab hat mit Edward Watts eine Dokumentation gedreht, die sowohl von den Gräueln des Syrien-Kriegs als auch von Hoffnung und großem Mut kündet. Über Jahre hat die junge Regisseurin mit Handy und Kamera Protestbewegung und Krieg festgehalten. Die gut eineinhalb Stunden lange Dokumentation wurde bereits mehrfach prämiert und war für einen Oscar nominiert. (95 Minuten)

„800 Mal einsam“

Dokumentation über den Regisseur Edgar Reitz. Werner Herzog, Wim Wenders oder Rainer Werner Fassbinder mögen noch immer bekannter sein. Doch auch Edgar Reitz ist von großer Bedeutung für das deutsche Kino vor allem der 60er und 70er Jahre, das Kino des sogenannten Neuen Deutschen Films. Reitz’ späterer Filmzyklus „Heimat“ war epochemachend und auch „Die andere Heimat“, aus dem Jahr 2013, eine weitere Hunsrück-Geschichte, stieß bei der Kritik auf großes Interesse. In ihrer Dokumentation tritt die deutlich jüngere Filmemacherin Anna Hepp mit dem heute 87-jährigen Reitz in einen Dialog. Es geht um Persönliches und um Themen wie das Kinosterben. (84 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

„Onward: Keine halben Sachen“

Neues animiertes Pixar-Abenteuer. Mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ brachte Pixar im vorigen August das vierte Abenteuer der animierten Spielzeuge ins Kino. Jetzt setzt das Studio auf eine neue Geschichte. Zwei Elfenbrüder machen sich auf eine abenteuerliche Reise, um mit Hilfe von Magie ihren toten Vater zumindest für einen Tag zurückzuholen. Ian und Barley Lightfoot leben in einer modernen Welt, die auch von Einhörnern, Zwergen, Trollen und Kentaur-Wesen bevölkert wird. Das Fantasy-Familien-Märchen überrascht mit skurrilem Witz, Herz und Teenager-Ängsten. (114 Minuten, ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.03.2020