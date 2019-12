Die Woche vor Weihnachten: Kulturprogramm auf Bergsträßer Bühnen

Theater Mobile Zwingenberg

An Kinder von 4 bis 10 Jahren richtet sich das Liedertheater-Programm „Wenn der Maulwurf tanzt“ mit den Altmanns am Mittwoch (18.), 16 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660). Die Eigenproduktion „Casanova“ des Mobile-Ensembles wurde mit Kameras festgehalten. Zu sehen ist der daraus entstandene Film am Donnerstag (19.) ab 19 Uhr. Hierzu ist der Eintritt frei.

Musiktheater Rex Bensheim

Chris Thompson, ehemaliger Sänger von Manfred Mann’s Earthband, gehört zu den Stammgästen im Rex. Gemeinsam mit der Mads Erikson Band ist er am Freitag (20.), 20.30 Uhr, wieder einmal zu erleben. Songs von David Bowie gibt es am Samstag (21.), 20.30 Uhr, unter dem Motto „Space Oddity“. Es spielt eine Band um Jakob Hansonis, den Gitarristen von Herbert Grönemeyer (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

„Pälzische Woinachte“ mit dem Mundart-Comedian Ramon Chormann steht am Freitag (20.), 20 Uhr, auf dem Programm. Am Samstag (21.), 19 Uhr, läuft das dritte Bensheimer Adventsingen. Beteiligt sind u. a. die Singschule Sankt Georg, ein Kammerorchester, ein Zither-Duo und Alphornbläser (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Noch einmal sind in dieser Woche die beiden aktuellen Eigenproduktionen zu sehen: „Pfefferkuchen und Gin“ am Freitag (20.) und Samstag (21.) ab 20 Uhr, „Der Froschkönig“ am Samstag (20.) und Sonntag (21.) ab 15.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Halber Mond Heppenheim

„Merci, Udo Jürgens“ heißt es am Freitag (20.), 20 Uhr. Die Band SahneMixx bringt die größten Hits des Sängers auf die Bühne. „Weihnachten, wie es einmal war“ präsentiert Walter Renneisen in einer literarischen Collage, die am Sonntag (22.) um 11 Uhr beginnt (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/305 1375). hol/BILD: Van der Voorden/ Manns/Funck/Veranstalter

