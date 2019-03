Am Samstag (30.) startet die Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach in ihre neunte Saison. Die Betreiber versprechen einige Neuerungen.

So soll der Spielplatz bei der Anlage in diesem Jahr renoviert werden. Dabei wird laut Ankündigung das Thema „Nibelungen“ aufgegriffen und in einer großen Drachenburg aus Holz zum Klettern, Rutschen und Balancieren umgesetzt. Investiert werden dafür über 50 000 Euro.

Neuigkeiten gibt es auch beim benachbarten Hotel „Kreidacher Höhe“. Da das Gebäude im vergangenen Jahr zwangsversteigert wurde, entfiel damit auch der Imbiss an der Rodelbahn, der bislang von den Hotelbetreibern geführt worden war. Nach Gesprächen mit den neuen Besitzern des Hotels werden jetzt die Betreiber der Sommerrodelbahn auch den Imbiss übernehmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019