Diese Woche im Rex

Bensheim.In dieser Woche lädt das Bensheimer Musiktheater Rex zu vier Veranstaltungen ein. Am kommenden Donnerstag, 14. November, macht die US-amerikanische Progressive-Rock-Band Pavlov’s Dog auf ihrer „Prodigal Dreamer“-Tournee Station in der ehemaligen Güterhalle. Am Freitag, 15. November, folgt die Blues-Brothers-Show „Heart and Soul“ (linkes Bild).

Groovende Drums

Seit 2002 sind die insgesamt elf Musiker aus dem Raum Köln/Bonn, die sich selbst als „heißeste Band östlich von Chicago“ bezeichnen, mit ihrer Tributeshow unterwegs. Sie versprechen messerscharfe Bläsersätze, krachende Gitarren und groovende Drums. Jessy Martens und Band spielen dann am Samstag, 16. November, im Rex: Die Bluesrock-Sängerin hat dabei ihr drittes Album „Tricky Thing“ sowie neue Songs im Gepäck. Die drei Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

Bereits morgen (Mittwoch) geben die SWR Big Band und Sänger Max Mutzke (rechtes Bild) ab 20 Uhr ein bereits ausverkauftes Konzert. Veranstaltungsort in diesem Fall ist die Stadthalle in Weinheim. red

