Dritter Jazz-Winter in Darmstadt

Darmstadt.Zum dritten Mal will „dazz“, der Jazz-Winter Darmstadt, mit der gebündelten Kraft der örtlichen Veranstalterszene und koordiniert von drei etablierten Institutionen der Kulturarbeit (Jazzinstitut Darmstadt, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule und Centralstation) den Menschen in der Rhein-Main Region den Januar mit vielen Facetten des Jazz verschönert.

Die nach ihrer Aussage überragende Medienresonanz und der Publikumszuspruch haben die Veranstalter ermutigt, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das Format auch in der dritten Auflage weiterzuentwickeln: 21 Veranstaltungen in zehn Tagen an 13 Spielorten umfasst das Programm des Winterfestivals vom 11. bis 20. Januar.

Jazz in Kombination mit vielen unterschiedlichen Kunstformen, wie Theater, Film oder Literatur war bislang schon fester Bestandteil des „dazz“. Erstmals wird nun auch der Tanz Teil des Festivals; etwa, wenn Balboa Heiner die Gäste auffordern, aktiv das Tanzbein zu „swingen“ (Dienstag, 15. Januar) oder Tänzer der Forsythe Company zu Saxofon-Improvisationen von Christof Lauer die Installation des Darmstädter Künstlers Stefan Mayer-Twiehaus in der Bewegung erforschen (Samstag, 19. Januar). Mit dem Jazz Slam (Mittwoch, 16. Januar) geht erstmals in Darmstadt Bandsound mit Spoken-Word auf Tuchfühlung. Und neben Film, Ausstellung und Literatur wollen lokale Bands und europäische Spitzenmusiker zeigen, wie vielfältig und abwechslungsreich der Jazz in Darmstadt lebt.

Programmübersicht

Nachfolgend eine Übersicht über die Veranstaltungen:

Freitag, 11. Januar, bis Freitag, 8. März Ausstellung: local art 3/Reflex Leander Lenz, Fotografien, Galerie des Jazzinstituts Darmstadt.

Freitag, 11. Januar: Eröffnungskonzert, JazzTalk 128, Eva-Klesse-Quartett, Gewölbekeller des Jazzinstituts Darmstadt.

Samstag, 12. Januar: Juliana-Blumenschein-Quintett, Jazzclub Achteckiges Haus.

Samstag, 12. Januar: Felix Kubin, Oetinger Villa.

Sonntag, 13. Januar: Andreas Schaerer & A Novel of Anomaly, Centralstation.

Montag, 14. Januar: The Bossa Nova Duo Helene Böhme & Franciel Monteiro, Agora am Ostbahnhof.

Dienstag, 15. Januar: Jan Seghers, Was aber ist die Liebe?, Literaturhaus Darmstadt.

Dienstag, 15. Januar: Swingtanz-Party mit Schnupperkurs & Jazz History Talk, Goldene Krone.

Dienstag, 15. Januar: It Must Schwing – The Blue Note Story, Programmkino Rex.

Mittwoch, 16. Januar: Matthias Vogt +2, vinocentral.

Mittwoch, 16. Januar: Jazz Slam Darmstadt, Centralstation.

Donnerstag, 17. Januar: Tiefenrausch-Klangkombinat, West Side Theatre Darmstadt.

Freitag, 18. Januar:Andromeda Mega Express Orchestra, Centralstation.

Freitag, 18. Januar: Johnnys Jazz Project, Jazzclub Achteckiges Haus.

Freitag, 18. Januar: Jon Sass & Wolfgang Puschnig, Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut Darmstadt.

Samstag, 19. Januar: Wu Wei Theater Frankfurt, Der Jazzdirigent, Agora am Ostbahnhof.

Samstag, 19. Januar: Mr. Jelly’s Jam Band, Jazzclub Achteckiges Haus.

Samstag, 19. Januar: Inside out, Atelier Adelung 33.

Samstag, 19. Januar: Kontrabassquintett, HoffArt-Theater.

Sonntag, 20. Januar: theater 3 hasen oben, Painting Songs, Centralstation

Sonntag, 20. Januar: Aeham Ahmad & Edgar Knecht Trio, Bessunger Knabenschule. zg

