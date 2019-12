„Jumanji: The Next Level“

Drittes Abenteuer mit dem Brettspiel. Mitte der 1990er Jahre zeigte der Abenteuerfilm „Jumanji“, was passiert, wenn ein Brettspiel übernatürliche Kräfte entwickelt und die Spieler in eine Fantasiewelt hineinzieht. Rund zehn Jahre später folgte eine Fortsetzung; nun kommt der dritte „Jumanji“-Film in die Kinos. Dieses Mal kehren die Freunde nach Jumanji zurück, um jemanden aus ihrer Gruppe zu retten, doch dort ist nichts mehr so wie erwartet. In den Hauptrollen sind erneut Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan zu sehen; auch Danny Glover und Danny DeVito sind dabei. (114 Min.)

„Motherless Brooklyn“

New-York-Krimi mit Edward Norton und Bruce Willis. Die ungewöhnliche Detektivgeschichte führt ins New York der 1950er Jahre. Ein junger Privatdetektiv (Edward Norton), der unter dem Tourette-Syndrom leidet, will den Mord an seinem Mentor (Bruce Willis) aufklären und kommt dabei den Machenschaften eines skrupellosen Stadtbeamten (Alec Baldwin) auf die Spur. - Vorlage für den Film ist der gleichnamige Bestseller-Roman von US-Autor Jonathan Lethem. (145 Min., ab 12 Jahre)

„Die Wache“

Rasante Komödie über die Geschehnisse in einer Polizeistation. Hauptkommissar Buron (Benoît Poelvoorde) soll einen Mord aufklären. Der Zeuge Fugain (Grégoire Ludig) hat die Leiche gefunden und findet sich plötzlich als Hauptverdächtiger wieder. Schon seit Stunden wird er von Buron verhört und beginnt allmählich, an seinem Verstand zu zweifeln. Denn was sich auf dieser Polizeistation abspielt, ist völlig verrückt. (73 Min., ab 6 Jahre)

„Wild Rose“

Der Traum davon, Sängerin zu werden. Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley), eine junge Frau aus dem schottischen Glasgow, hat nichts anderes im Kopf, als eine Karriere als Country-Sängerin im US-amerikanischen Nashville zu machen. Sie hat eine atemberaubende Stimme, doch abgesehen davon sind die Voraussetzungen denkbar schlecht: Nach einem Jahr im Gefängnis ist ihr Job als Sängerin in einem Musikclub weg und sie muss eine elektronische Fußfessel tragen. Eine Beziehung zu ihren beiden kleinen Kindern, die von Großmutter Marion (Julie Walters) während ihrer Haftzeit betreut werden, hat sie kaum. Widerwillig, beginnt sie als Haushälterin bei einer wohlhabenden Familie zu arbeiten. Es braucht nicht lange, bis die wohlmeinende Hausherrin Susannah (Sophie Okonedo) auf ihr Talent aufmerksam wird. Sie organisiert ein Fundraising-Konzert in ihrem Garten, um eine Nashville-Reise zu finanzieren. Doch Susannah ahnt nichts davon, mit welchen Schwierigkeiten Rose-Lynn kämpft. (101 Min.)

„The Kindness of Strangers - Kleine Wunder unter Fremden“

Ein Stück Weihnachtskino. Mitten im Winter treffen sich mehrere Fremde in New York. Mit ihren Söhnen flieht Clara (Zoe Kazan) vor dem gewalttätigen Ehemann. Sie hat nur noch ihr Auto und schleicht sich auf Partys, um Häppchen zu klauen. Sie lernt den Ex-Häftling Marc (Tahar Ramin) und die Krankenschwester Alice (Andrea Riseborough) kennen. Ihre Geschichten laufen im „Winter Palace“ zusammen, dem russischen Restaurant von Timofey (Billy Nighy). (115 Min., ab 12 Jahre)

„Der kleine Rabe Socke 3 - Suche nach dem verlorenen Schatz“

Kinderspaß rund um schwarzen Vogel. Die Stimmen von Jan Delay, Dieter Hallervorden Katharina und Nellie Thalbach in einem Film: Der kleine Rabe Socke darf auf großer Leinwand ein neues Abenteuer erleben: Der Vogel mit der rotweißen Ringelsocke am linken Fuß und dem großen gelben Schnabel im Gesicht wird in dem Animationsabenteuer von Frau Dachs zum Aufräumen auf den Dachboden geschickt. Dort entdeckt der Held in einem versteckten Raum eine Schatzkarte. Gezeichnet wurde diese von Opa Dachs, der danach spurlos verschwand. Der kleine Rabe ist euphorisiert – so eine echte Schatzkarte, das ist doch was! Also macht er sich daran, den Schatz zu finden, und das nicht allein, sondern mit einigen Freunden. (73 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Supervized“

Komödie über ehemalige Superhelden. Wenn sich vier hoch betagte, einst international renommierte Superhelden, die längst ein stilles Dasein fristen in einem irischen Altenheim, sich noch einmal aufraffen, dann kann man was erleben. Nachdem Jerry „Rainbow Warrior“ unter mysteriösen Umständen das Zeitliche gesegnet hat, macht sich vor allem Ray, der einst als „Maximum Justice“ Bösewichtern gegenüber keinerlei Gnade kannte, seine Gedanken. An seiner Seite: Ted, bekannt als „Shimmy“, seine alte Flamme Madera „Moonlight“ sowie Rivale Pendle „Total Thunder“. (90 Min., ab 12 Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019