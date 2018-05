Drucken wie bei Gutenberg

Anzeige

Darmstadt.Die Außenstelle Schriftguss, Satz und Druckverfahren des Hessischen Landesmuseums Darmstadt in der Kirschenallee 88 ist ab sofort wieder für das Publikum geöffnet.

Ehrenamtliche Drucker und Setzer führen historische Maschinen und Techniken in dieser Woche vor am: Donnerstag, 24. Mai, von 15 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr.

Außerdem steht der kommende Samstag, 26. Mai, im Zeichen des 550. Todestages von Johannes Gutenberg. Aus diesem Anlass sind die Räumlichkeiten der Außenstelle Schriftguss, Satz und Druckverfahren am Samstag von 14 bis 17 Uhr für das interessierte Publikum geöffnet.