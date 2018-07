Anzeige

Weinheim.Eigene Schlager im Stil der 70er Jahre singt das Duo Zweisamkeit am kommenden Sonntag, 29. Juli, in der Alten Druckerei in Weinheim. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Mit Klang und Kleidung transportieren Patricia Kain und Felicitas Hadzik bei ihren Auftritten das Lebensgefühl der 70er Jahre. zg