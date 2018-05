Anzeige

Monster-Spektakel mit Actionstar Dwayne Johnson. Der Ex-Marine David Okoye (Dwayne Johnson) arbeitet im Zoo und hält nicht viel von anderen Menschen. Sein bester Freund ist der Gorilla George, den er selbst aufgezogen hat. Aber ausgerechnet George mutiert plötzlich zu einem gigantischen, wilden Monster. Kurz darauf sorgen weitere mutierte Bestien für Zerstörung, Angst und Schrecken. Gemeinsam mit der Gentechnikerin Dr. Kate Caldwell (Naomie Harris) sucht Okoye nach einem Gegenmittel für George und versucht dann, mit Hilfe des Riesenaffen die anderen Monster aufzuhalten. - Der Film wurde von der gleichnamigen Videospiele-Reihe inspiriert. (107 Min.)

„Isle of Dogs“

Animationsabenteuer. Im Japan der Zukunft ist die Hundepopulation zu groß geworden. Ein Großteil der Vierbeiner leidet an der auch für Menschen gefährlichen Hundegrippe, die die Regierung zum Handeln zwingt. Diese verordnet, sämtliche Hunde auf eine abgelegene Insel namens Trash Island zu deportieren – eigentlich eine Mülldeponie. Hier werden die Streuner ihrem Schicksal überlassen und kämpfen sich Tag für Tag durch Essensreste und Abfall, bis eines Tages ein kleiner Junge namens Atari auftaucht. Eine kleine Hunde-Gruppe nimmt sich seiner an. Boss, Chief, Duke, King und Rex erfahren von Ataris Plan: Er ist der Pflegesohn des Bürgermeisters und auf der Suche nach seinem Leibhund Spots. Möglicherweise könnte Atari seinen Vater ja dazu bringen, die Hunde wieder auf dem Festland zuzulassen, wo Wissenschaftler längst ein Serum gegen die Hundegrippe entwickelt haben. (102 Min., ab 6 Jahre)

„I feel pretty“

Körper-Komödie mit Amy Schumer. Renee (Amy Schumer) ist unglücklich! Während alle um sie herum ein scheinbar perfektes Leben führen, entspricht die Blondine dem Inbegriff des Durchschnitts. Mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen meldet sich die junge Frau eines Tages in einem Fitnessstudio an. Hier passiert es: Nach einem Schlag auf den Kopf ist plötzlich alles anders. Renee vergisst ihre körperlichen Problemzonen, nimmt sich fortan als wunderschöne, begehrenswerte Frau wahr und treibt mit ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein ihr gesamtes Umfeld auf die Palme. Sie heuert bei einem gefragten Modelabel an, wo sie die Karriereleiter immer weiter nach oben klettert. Auch in der Liebe läuft es plötzlich ganz ordentlich. Doch was passiert, wenn sich Renee wieder so wahrnimmt, wie sie wirklich ist? (110 Min.)