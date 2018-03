Anzeige

Bergstraße.Zwei regionale Kleinkunstbühnen gehen in dieser Woche mit Eigenproduktionen an die Öffentlichkeit.

Im PiPaPo-Kellertheater Bensheim steht „Fünf Frauen und ein Mord“ auf dem Programm. Das Kriminalstück von Gladys Heppleworth wurde inszeniert von Jürgen Rehm. Die Aufführung beginnt am Freitag (2.) um 20 Uhr. Im Theater Mobile Zwingenberg stehen die „Poltergeister“ auf der Bühne. Der Titel bezieht sich auf den bayerischen Kabarettisten, Satiriker und Humoristen Gerhard Polt. Aus Anlass von dessen 75. Geburtstag im vergangenen Jahr hat das Mobile-Ensemble einige hintergründige Polt-Stücke für die neue Eigenproduktion zusammengefasst. Die Premiere beginnt am Samstag (3.) um 20 Uhr; weitere Vorstellungen folgen am 10. und 16. März ab 20 Uhr.

Kartenvorverkauf für das PiPaPo-Theater: Telefon 06251/610 540; für das Theater Mobile: Telefon 06251/770 7660). hol/BILD: kreitner/krause