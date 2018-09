Gestern kam das endgültige Okay: Das Festival „See der Sinne“ kann am Samstag, 22. September, am Hemsbacher Wiesensee stattfinden. „Alle Wetterdienste sagen trockenes Wetter voraus“, sagt die Sprecherin der Stadt, Heike Pressler. Von 18 bis 23 Uhr erwartet die Besucher eine Flaniermeile mit über 30 genussreichen Stationen in weißen Zelte zwischen stilvoll geschmückten Bäumen. Dazu gibt es ausgesuchte Spezialitäten. Einlass ist ab 17 Uhr.

Fackeln und Flammen

Aussteller präsentieren außergewöhnliches Kunsthandwerk, sanfte Töne locken zur Musikbühne und spannende Geschichten ins Literaturzelt. Nach Sonnenuntergang tauchen Fackeln und Flammen das Szenario in ein romantisches Licht. Das sanfte und stille Fest soll – ganz wie der Name vermuten lässt – alle Sinne ansprechen.

Das kulinarische Angebot reicht von rustikal über mediterran bis indisch. Angeboten werden unter anderem Fingerfood, Quiche, Wildschweinbratwurst, Gegrilltes, Kochkäse und Pizza, außerdem gibt es Kuchen, Marmeladen, Gelees und verschiedene Backwaren. Ausgeschenkt werden Cocktails mit und ohne Alkohol. Daneben sind mehrere Weingüter und Brauereien mit dabei und es gibt verschiedene Kaffeespezialitäten.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt stehen Schmuck, Goldschmiedearbeiten, handgearbeitete Taschen, Hüte und Mützen, Damenmode aus Naturmaterial und Unikatkleidung in allen Größen zur Auswahl. Individuelle Lösungen für die Gestaltung von Objekten und Räumen werden ebenso gezeigt wie Metallskulpturen und Oldtimer.

Literatur und Musik

Im Literaturzelt liest Hans Dölzer aus seinem neuen Motorrad-Krimi. Marion Walz beschäftigt sich mit dem Thema Tod, Kristin Wolk und Christiane Hedtke mit Lyrik und Ludwig Mahner unterhält mit satirischen Geschichten. Friedhelm Schneidewind bringt seinen Fantasy-Roman zu Gehör und wird dabei von der Harfenistin Daniela Osietzki begleitet. Kai Rohlinger liest aus seinem neuen Buch über Caligula.

Auf der Musikbühne startet die Band Triovision mit eingängigem Jazz. Das Duo Lagerfeld präsentiert Klassiker der Popgeschichte in neuem Gewand, Christian Straube romantische Melodien und Kevin Erdel verbindet klassische und moderne Klänge mit poetischen Texten. Außerdem zu hören sind die Gruppe Waiting for Frank mit irischen Songs, Bassist Ralf Gauck und der renommierte Percussionist Joss Turnbull gemeinsam mit Gitarrist Claus Boesser-Ferrari.

Mit dabei ist zudem das Tanzprojekt Heidelberg mit einem Licht- und Tanzspektakel. Somit bleibt auch die sechste Auflage des Festivals dem ursprünglichen Konzept treu, nämlich ein leises Fest mit hoher Qualität anzubieten. Weitere Informationen zum „See der Sinne“ gibt es im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018