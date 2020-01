„Ein verborgenes Leben“

Wehrdienstverweigerung zur Nazizeit. Es geht um eine wahre Geschichte: Der österreichische Bauer Franz Jägerstätter weigerte sich, für die Nationalsozialisten zu kämpfen, und wurde dafür schließlich 1943 in Brandenburg an der Havel hingerichtet. Neben Hauptdarsteller Terrence Malick spielen u. a. Bruno Ganz, Valerie Pachner, Tobias Moretti und Maria Simon. (174 Min., ab 12 Jahre)

„Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“

Der Arzt, der mit Tieren spricht. Nach dem Tod seiner Frau hat sich Tierarzt John Dolittle (Robert Downey Jr.) im England des 19. Jahrhunderts auf seinen zooähnlichen Landsitz zurückgezogen. Dort tut er das, was er am besten kann: Mit Tieren sprechen und ihre Leiden erkennen. Eines Tages erfährt er aber, dass die Königin im Sterben liegt und nur ein seltenes Heilmittel sie retten kann. Zusammen mit seinen tierischen Begleitern macht sich der Einsiedler missmutig auf den Weg. (101 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Little Women“

Schwestern-Drama. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Jugendbuchklassikers (deutscher Titel: Betty und ihre Schwestern) der amerikanischen Autorin Louisa May Alcott erzählt von vier Schwestern zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs mit ihren Träumen, Ambitionen und Romanzen. Die kämpferische Jo (Saoirse Ronan) will ein Buch über das Leben der Geschwister schreiben.

Zur Besetzung gehören außerdem u. a. Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet, Emma Watson und Florence Pugh. (134 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Sorry We Missed You“

Sozialdrama über die harte Welt der Paketzusteller. Ricky Turner hat einen neuen Job als Paketzusteller gefunden – eine Chance, die angespannte finanzielle Lage seiner Familie wieder in Griff zu bekommen. Aber der Stress, die Belastung und der permanente Zeitdruck setzten ihm bald gewaltig zu. Darunter beginnen auch seine Frau Abbie und die beiden Kinder schwer zu leiden. - Das packend erzählte, aufrüttelnde Sozialdrama taucht tief ein in die harte Welt der Paketzusteller. (100 Min., ab 12 Jahre)

„Romys Salon“

Familienfilm zum Thema Demenz. Romys Mutter muss lange arbeiten, so dass die Zehnjährige nach der Schule stets zu ihrer Oma in den Friseursalon geschickt wird. Doch die einst so coole Oma Stine wird immer vergesslicher. Romy muss sich etwas einfallen lassen, um die Fehler zu kaschieren und den Laden am Laufen zu halten – aus der anfänglichen gegenseitigen Genervtheit wird auf diese Weise eine tiefe Komplizenschaft. - In dem berührenden Familienfilm zum Thema Demenz wird nichts beschönigt, verkitscht oder überzeichnet, dafür wird geweint, aber auch viel gelacht. (90 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Countdown“

Grusel rund um Sterbe-App. Eine neue soll dem Nutzer auf die Sekunde genau das eigene Sterbedatum vorhersagen. Als eine Gruppe sehr junger Erwachsener sich nach und nach die App namens „Countdown“ auf ihre mobilen Endgeräte lädt, kommt es zu immer mehr mysteriösen Todesfällen ... (90 Min., ab 16 Jahre)

„Kartoffelsalat 3: Das Musical“

Fortsetzung von „Kartoffelsalat - Nicht fragen!“ Ging es im Vorgängerfilm von 2015 noch um eine Zombie-Plage an einer Schule, so steht nun eben diese Lehranstalt vor dem endgültigen Aus. Neben Torge Oelrich alias Freshtorge sind u. a. dabei Martin Semmelrogge, Jasmin Wagner und Natascha Ochsenknecht. (92 Min., ab 6 Jahre)

„Die Heinzels“

Animierte Heinzelmännchen. Dass Heinzelmännchen flinke und emsige Helfer im Hintergrund sind, stellen sie auch hier unter Beweis. Heinzelmädchen Helvi landet bei der Erkundung der Menschenwelt in einer Bäckerei, die vorm Ruin steht. Helvi erkennt ihre Chance – mit ihren Freunden will sie tolle Brote und Kuchen kreieren und so die Bäckerei retten. (78 Min. ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.01.2020