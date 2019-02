Warum es ausgerechnet ein Krimi wurde? „Da kann man als Autor ein bisschen böse sein“, bekennt Peter Weis. Der 63-jährige Viernheimer lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und lächelt. Vor ihm auf dem Tisch liegt sein frisch gedrucktes Buch – in dem gleich zu Anfang eine ganze Familie ihr Leben lassen muss. Der Tatort: Mannheim. Diese beiden Dinge, sagt Weis, hätten von Anfang an für ihn festgestanden: Wenn er ein Buch schreibe, dann müsse es ein Krimi sein, der in der Region spiele.

Der Gedanke, ein Buch zu schreiben, sei ihm schon in Jugendzeiten immer wieder durch den Kopf gegangen. Mit Anfang 20 habe er sich an seine Schreibmaschine gesetzt und einen Western getippt. „Der hat sich damals gut verkauft“, erzählt Weis. „Ich dachte eigentlich, das Kapitel wäre erledigt.“ Bis er nach vielen Jahren als Immobilienkaufmann in Rente ging und nach einer neuen Beschäftigung suchte. „Da war der Gedanke ans Schreiben plötzlich wieder da.“

Vor eineinhalb Jahre wurde aus dem Gedanken ein konkreter Plan. Weis begann eine Geschichte zu entwickeln, sich Figuren auszudenken, Tatorte festzulegen. Schließlich stand die Handlung fest: Die Familie eines Ex-Eishockeystars wird in Mannheim ermordet. Alles sieht nach einem Terroranschlag aus. Sonderermittler Max Engels soll – obwohl er sich noch kaum von einer schweren Verletzung erholt hat – die Sache aufklären. Aber während er hinter die Kulissen der feinen Mannheimer Gesellschaft blickt, schlagen die Mörder erneut zu.

Damit in seinem Krimi alles stimmt, recherchierte Weis im Internet. „Dabei habe ich unheimlich viel gelernt“, erzählt er. Über den Polizeialltag wusste er schon viel von einem Bekannten, der bei der Polizei arbeitet. Und den Tatort Mannheim kennt er wie seine Westentasche. „Als Viernheimer ist Mannheim meine Stadt“, sagt er.

Sobald das Gerüst stand, legte Weis mit dem Schreiben los. Sechs bis acht Stunden am Tag saß er am Computer – und löschte manchmal die Arbeit einer ganzen Woche wieder, wenn sein Sohn und Testleser auf Widersprüche im Text stieß. Monatelang feilte er so an der Geschichte, erlebte Rückschläge und Schreibblockaden. Das Schreiben sei harte Arbeit, sagt Weis. Schwer sei allerdings, ein Ende zu finden. Dreimal dachte Weis, den letzten Satz des Buchs getippt zu haben. „Dann kam ich von einem Spaziergang zurück und hab doch noch einen Satz geschrieben.“

Weis beschloss, sein Buch mithilfe des Dienstleisters Neobooks selbst zu veröffentlichen. Gedruckt wird sein Krimi, sobald ein Kunde es über den Buchhandel oder die Internetplattform Amazon bestellt. Auch als E-Book ist es erhältlich. Aber Weis greift selbst lieber zu der gedruckten Ausgabe. „Als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, war das ein ganz eigentümliches Gefühl“, sagt er und blickt nachdenklich auf das gemeinsam mit seinem Sohn gestaltete Titelbild, seinen Namen oben links und den Titel „Schlusslichter“. Dann lächelt er breit. „Ich bin glücklich!“ mie

