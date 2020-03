Ein Literaturklassiker auf der Leinwand

„Narziss und Goldmund“

Oscar-Preisträger Ruzowitzky verfilmt Hesses Werk. Mit „Narziss und Goldmund“ hat sich der österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky einen Klassiker deutschsprachiger Erzählkunst vorgenommen. Der für „Die Fälscher“ 2007 mit einem Oscar ausgezeichnete Regisseur nutzt den Gegensatz von bescheidenem Leben und offensivem Hedonismus für eine packende filmische Version der Vorlage von Hermann Hesse. Kloster-Streber Narziss und Lebemann Goldmund bilden ein überzeugendes Paar, das trotz seiner Unterschiedlichkeit zu inniger Freundschaft und Liebe findet. (118 Minuten, ab 12 Jahre)

„Lady Business“

Frauen-Comedy mit Salma Hayek. Mia und Mel sind zwei Frauen, die es geschafft haben: Beste Freundinnen, die mit Herz und gutem Aussehen durchs Leben gehen und ihr eigenes Kosmetiklabel aufgebaut haben. Doch eines Tages müssen sie sich der bitteren Wahrheit stellen – ihr Unternehmen ist hoch verschuldet. Da kommt Claire Luna wie gerufen, eine Industriegigantin, die den beiden in Aussicht stellt, mit einem großen Investment einzusteigen. Ihre Ansage aber ist deutlich: Von Freundschaften im Geschäftsleben hält sie gar nichts – und sollte eine der beiden Gründerinnen aussteigen, würde sie selbst die Mehrheit der Firma einstreichen. Schnell fragen sich die beiden Hauptfiguren, ob sie sich den ärgsten Feind ins eigene Unternehmen geholt haben. (84 Minuten, ab 12 Jahre)

„Perfekte Kandidatin“

Kampf um Gleichberechtigung in Saudi-Arabien. Einst ließ die saudische Regisseurin Haifaa Al Mansour „Das Mädchen Wadjda“ um ihr Recht aufs Fahrradfahren kämpfen. Auch in ihrem neuen Film stellt die Filmemacherin den Kampf von Frauen in der arabischen Welt um Gleichberechtigung in den Mittelpunkt: In der deutschen Koproduktion möchte eine junge Ärztin in Saudi-Arabien bei den Kommunalwahlen antreten. Doch das ist in der von Männern dominierten Welt alles andere als einfach – sie ahnt nicht, was dieser Schritt bedeuten wird und wie heftig die Gegenwehr sein wird. Die junge Frau ist das Kämpfen aber gewöhnt und gibt nicht auf. (105 Minuten, ab 0 Jahre)

„Der Spion von nebenan“

Kraftpaket als Babysitter. Ob Arnold Schwarzenegger als „Kindergarten Cop“ oder Dwayne Johnson als „Zahnfee auf Bewährung“ – irgendwann entdeckt auch der härteste Muskelprotz seine weiche Seite. So auch der ehemalige Wrestler Dave Bautista, bekannt als Drax der Zerstörer in „Guardians of the Galaxy“. In dem Film „Der Spion von nebenan“ spielt er nun den Agenten JJ, der sich mit einer vorlauten Neunjährigen herumschlägt. Killermaschine JJ hat einen Hang zum Groben und ist seinem Boss dadurch zuletzt eher negativ aufgefallen. Bei einer verdeckten Mission kommt ihm die freche Göre Sophie in die Quere. Sie droht, die Agenten auffliegen zu lassen, und so kommt es zu einer Abmachung: JJ bringt dem Mädchen das Spionage-Handwerk bei, im Gegenzug hält sie dicht. (101 Minuten, ab 12 Jahre)

„Wagenknecht“

Doku zu Linken-Politikerin. 2019 hat Sahra Wagenknecht ihren Rückzug aus der Spitzen-Politik erklärt. Eine Politikerin, die stets polarisiert hat, die von den einen verehrt, von anderen aber auch scharf kritisiert wurde und wird. Nun wirft Regisseurin Sandra Kaudelka einen genaueren Blick auf die stets adrett gekleidete Goethe-Freundin und vormalige Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke. Für ihren Film hat Kaudelka zwei Jahre lang die 1969 in Jena geborene Charismatikerin begleitet. In dem Porträt geht es auch um die gesundheitlichen Folgen, die ein Spitzenamt in der Politik mit sich bringen kann. (100 Minuten)

„Die Welt vor deinen Füßen“

15 000 Kilometer durch New York. Gelbe Taxis und Wolkenkratzer: Wenn es um New York geht, haben viele Menschen nach wenigen Stichworten schon starke Bilder im Kopf - aber niemand weiß wohl so genau wie Matt Green, ob diese Bilder wirklich stimmen. Rund 15 000 Kilometer hat er in acht Jahren bisher laut eigenen Angaben zurückgelegt, am Ende will er jeden Block der Millionenmetropole abgelaufen haben. Jetzt kommt ein Film über dieses aberwitzige Projekt ins Kino. Zu sehen ist dabei nicht nur die Stadt, sondern auch ein Mann, der glaubt, dass die besten Dinge manchmal von den simpelsten Motivationen getrieben werden. (95 Minuten) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020