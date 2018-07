Anzeige

Neustadt.Egal ob Geschäftsreisender oder Tourist: Wer in einem von rund hundert pfälzischen Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Jugendherbergen oder registrierten Privatunterkünften übernachtet, erhält künftig die Pfalz-Card als Begrüßungsgeschenk. Damit kann man etwa 80 Freizeitangebote kostenlos nutzen und obendrein ebenfalls kostenlos in der ganzen Pfalz mit Bus und Bahn fahren. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit haben sich die Hotels dafür entschieden, ihren Gästen die Pfalz-Card zur Verfügung zu stellen. Mit dabei sind außerdem alle acht Jugendherbergen der Pfalz sowie fast 70 private Übernachtungsanbieter.

Museum, Stadtführung und Wein

Inhaber der Karte haben in rund 80 Freizeitangeboten freien Eintritt, darunter jeweils zwei Dutzend Bäder und Museen. Außerdem kann man mit der Pfalz-Card kostenlos mit der Draisine in Glantal oder einem Nachen in Germersheim fahren, Stadtführungen in Bad Bergzabern, Deidesheim, Germersheim, Speyer, Kaiserslautern, Landau, Maikammer oder Neustadt mitmachen, eine Golfrunde in Börrstadt oder Waldfischbach-Burgalben einlegen, Wein in Bad Dürkheim oder Ellerstadt verkosten, in Bergwerken auf Entdeckungstour gehen oder sogar ein Konzert des Philharmonischen Orchesters der Pfalz hören.

Die Pfalz-Card beschert außerdem freien Eintritt in den Zoo und das Reptilium in Landau, das Sealife in Speyer, auf das Hambacher Schloss und die Villa Ludwigshöhe, in die Burgen Trifels und die Hardenburg, in den Kaisersaal und die Aussichtsterrasse in Speyer, ins Historische Museum der Pfalz und ins Eisenbahnmuseum. rs/ü