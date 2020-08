Ein traumhaftes Ferienabenteuer

„Mulan“

Spannung, Action und große Gefühle. Ein junges Mädchen will die Ehre der Familie retten und zieht heimlich für seinen kranken Vater in den Krieg, verkleidet als Junge – davon erzählte vor mehr als 20 Jahren das Zeichentrickabenteuer „Mulan“. Nun bringt Disney die Geschichte erneut heraus, aber als Realfilm. Regisseurin Niki Caro setzt auf Spannung, Action und große Gefühle. Liu Yifei spielt die mutige, junge Frau, die sich in einer männerdominierten Welt mit Mut, Klugheit, Witz und Energie behauptet. - ACHTUNG: Der Film läuft vorerst nicht in den Kinos, sondern nur beim Streamingdienst Disney+ und gegen Zusatzgebühr. (115 Min., ab 12 Jahre)

„Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“

Kinderbuchverfilmung. Was für Ferien! Eigentlich will sich Sam während des Urlaubs an der Nordsee im Alleinsein üben. Schließlich ist er der Jüngste seiner Familie und fürchtet, alle anderen könnten vor ihm sterben. Doch dann lernt der schüchterne Junge Tess kennen. Mit ihren verrückten Einfällen stellt die Zwölfjährige sein Leben auf den Kopf. Außerdem hat sie ein Geheimnis. - Der Film beruht auf dem gleichnamigen Kinderroman von Anna Woltz. Steven Wouterlood inszeniert das Buch als traumhaftes Ferienabenteuer über Freundschaft, Vertrauen, Ängste, Hoffnungen und Träume. (84 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Corpus Christi“

Gefeiertes und vielschichtiges Drama aus Polen. Daniel landet in einer Jugendstrafanstalt und findet dort seine spirituelle Berufung. Er will Priester werden, doch das ist wegen seiner Vergangenheit nicht möglich. Daniel aber ergreift seine Chance, als in einem kleinen Dorf eine Stelle frei wird – er verkleidet sich als Priester und hilft den Gemeindemitgliedern. Wie lange wird das allerdings gut gehen? Und wie viel Empathie darf man eigentlich einem Mann entgegenbringen, der im Gefängnis vor Gewalt nicht zurückgeschreckt ist? - Der Film von Regisseur Jan Komasa basiert auf wahren Begebenheiten, wurde bereits vielfach ausgezeichnet und für einen Auslandsoscar nominiert. (116 Min.)

„After Truth“

Fortsetzung von „After Passion“. Im vergangenen Jahr zog „After Passion“ vor allem ein jüngeres Publikum in die Kinos. Das Auf und Ab der Liebe zwischen Tessa und Hardin geht nun in die nächste Runde: Das neue Drama heißt „After Truth“. Nach einer Offenbarung ist Tessa tief verletzt, doch Hardin will sie zurückgewinnen. Dann aber lernt Tessa in ihrem neuen Job einen anderen Mann kennen – ihr Chef Trevor interessiert sich für sie und wird zur Konkurrenz für Hardin.

In den Hauptrollen sind erneut Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin zu sehen. dpa

