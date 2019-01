Mit der elften Auflage der Rimbacher Musiknacht wird das Jahr 2019 am morgigen Samstag, 19. Januar, ab 19 Uhr eingeläutet. Das Motto lautet „Ein Ticket öffnet alle Türen“. Sechs Bands und Künstler werden in ebenso vielen Location im Ortskern spielen. Das Prinzip ist einfach: Wer einmal Eintritt bezahlt hat, kann sich seinen Weg durch die lange Musiknacht selbst zusammenstellen.

Die Wege sind kurz

Man kann zwischen den Locations pendeln oder die Party an einem Ort durchziehen. Das Musikangebot erstreckt sich über unterschiedliche Genres, so dass auch für entsprechend viele Geschmäcker und Gemütszustände die passende Anlaufstation vorhanden ist. Die Wege im Rimbacher Ortskern sind kurz – es bleibt viel Zeit zum Ausprobieren und Feiern in dieser Nacht voller Musik.

Ab 19 Uhr treten zeitgleich in sechs Locations verschiedene Live-Acts auf, Bands und teilweise zusätzlich noch DJs. Einkehren, essen, trinken, Leute treffen, dazu beste Live-Musik – das ist die Rimbacher Musiknacht. Im Lokal „Zur Sonne“, Bismarckstraße 1, spielt Paddy Schmidt feinsten Irish Folk. In der „Krumm Stubb“, Rathausstraße 7, sorgt die Coverband Love on the Rocks mit Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren für Stimmung.

Rock und Pop

Die2, das Geheimtipp-Duo für stimmungsvolle Pop-, Soul- und Folksmusik von Johnny Cash bis Bryan Adams, tritt in der „Krone“, Staatsstraße 1, auf. Im zugehörigen „Krone“-Saal bringen die Bombshells das Publikum zum Rocken. Wer auf energetische Pop- und Rockmusik steht, ist bei Next Wave richtig, die im „Le Bistro“, Rathausstraße 16, auftreten.

Abgerundet wird das Angebot der Musiknacht durch Two and a Box, zwei Originale mit unverwechselbaren Superstimmen, die im „Luis Pub“, Kirchgasse 2, jede Menge Musik aus fünf Dekaden präsentieren. Wer das alles nacheinander erleben will, der zieht einfach weiter zur nächsten Location. So verwandelt sich ganz Rimbach in ein musikalisches Festivalgelände. arn

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019