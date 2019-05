Eine Tankstelle für die Seele

Bergstraße.Einer der schönsten Panoramawege des vorderen Odenwalds läuft vom Friedhof Mittershausen bis zum Friedhof in Lauten-Weschnitz, hoch über dem Ort mit seinem markanten Turm aus den 1200-Jahr-Feierlichkeiten.

Die Route bietet wunderbare Einblicke in die typische Odenwälder Kulturlandschaft mit dem Wechsel aus Feldern, Äckern, Streuobstwiesen, zu den bewaldeten Hügeln und auf markante Höhen, zum Schannenbacher Fernsehturm, zum stillgelegten und wieder aufgefüllten Erlenbacher Steinbruch und bei einem weiten Rundblick auf den Erzberg, die Tromm, den Hardberg mit den Windkraftanlagen auf dem Kahlberg und dem Stillfüssel.

Häuser und Gehöfte in der Landschaft lassen die Namen der Dörfer erahnen: Mittershausen, Erlenbach, Linnenbach, Kröckelbach, Steinbach, Stallenkandel, Rimbach, Lauten-Weschnitz. Weit schweift der Blick umher. Der Weg weist nur wenige, markante Steigungen auf, sodass er auch für ungeübte Wanderer gut zu begehen ist. Selbst an sonnendurchfluteten Wochenendtagen trifft man nur hie und da einige Biker, Spaziergänger oder Walker. Immer wieder reizt die sich stets verändernde Perspektive, der Einblick in den idyllisch gelegenen Weiler Igelsbach von oben, das Ziel, den Sportplatz und den Friedhof von Mittershausen vor Augen.

Je nach Standort ist nach einer oder mehr Stunden meditativen Spazierganges dann auch der Weg zu den beliebten Einkehrgaststätten in Mittershausen, Erlenbach, Linnenbach, Kreiswald und Albersbach nicht mehr weit.

Eine attraktive Nahaufnahme bietet sich an einer Stelle unter altehrwürdigen, mächtigen Eichen. Hier sprudelt kaum merkbar eine Quelle am Rande einer Wiese aus dem Boden. Dünn wie ein Faden bahnt sich ein Rinnsal auf dem Feldweg seinen Weg, verlässt wenige Meter später wieder die Strecke und führt seinen Lauf, schon sichtbar stärker als Wiesenquell im tiefer gelegenen Areal fort. mk

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019