Anzeige

Es ist nicht immer ganz leicht, historische Bilder zu datieren, wenn keine genaueren Angaben dazu vorliegen. Bei unserer heutigen historischen Aufnahme, einer Ansichtskarte des Fürstenlagers in Bensheim-Auerbach, wissen wir zwar auch nicht ganz genau, wann sie entstanden ist und wer sie gemacht hat; aber wir wissen, wann die Postkarte versendet wurde: Am 4. August 1905 wurde dieses wunderschöne Motiv verwendet, um Geburtstagsgrüße an eine Familie in Zürich zu senden. Das Bild wirkt in seiner Gesamtheit fast wie ein Gemälde; alle Personen erscheinen seltsam unwirklich, wie nachträglich eingefügt.

Das Fürstenlager ist einer der Publikumsmagnete an der Bergstraße. Wer am Wochenende den Park besucht, wird die Idylle auf der alten Postkarte herbeisehnen. Wer allerdings den Park am frühen Vormittag oder unter der Woche besucht, der kann auch heute noch dort die pure Idylle erleben.

Die Postkarte wurde uns freundlicherweise von Rudolf Schmitt zu Verfügung gestellt. tn/repro + BILD: neu