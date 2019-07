Etwa 600 Millionen Menschen waren am Fernsehbildschirm live dabei, als die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit als erste Menschen den Mond betraten. Heute, ein halbes Jahrhundert später, feiert auch das Technik-Museum Speyer dieses besondere Jubiläum.

In der großen Raumfahrthalle sind über 600 Ausstellungsstücke zur bemannten Raumfahrt zu sehen, darunter das sowjetische Space Shuttle „BURAN OK-GLI“, die Originalkapsel „Sojus TM-19“ und eine Mondlandschaft samt Mondfähre, Raumanzügen und echtem Mondstein. Im Imax-Kino wird zudem der Film „Apollo 11: First Steps“ gezeigt, eine Dokumentation mit Originalaufnahmen der ersten Mondlandung.

Mit einer Fülle neu entdeckter Film- und Audioaufnahmen rekonstruierten die Filmemacher die Apollo-11-Mission mit erstaunlichen Details. Die Zuschauer können so die aufregenden Momente der Vorbereitung, des Countdowns, des Starts und der Landung in bisher nie dagewesener Qualität verfolgen. Auch im 3D-Kino in Sinsheim ist der Film zu sehen. Die Spielpläne gibt es im Internet.

Die Ausstellung zeigt die erste und letzte Mondlandung auf einer nachgebildeten Mondoberfläche. Zu sehen sind Modelle der Apollo-11-Mondfähre „Eagle“, des Mondautos „Lunar Roving Vehicle“ und von Raumanzügen, wie sie etwa von Gene Cernan (Apollo 17) und Jack Schmitt (Apollo 17) getragen wurden. Das kleinste, aber spektakulärste Ausstellungsstück ist dabei ein original Mondstein, der am 1. August 1971 von den Astronauten Dave Scott und Jim Irwin (Apollo 15) von einem Basalt-Felsblock abgeschlagen wurde.

Bilder und Panoramen

40 Jahre, nachdem der Stein zur Erde kam und in einem Forschungslabor der NASA in Houston aufbewahrt wurde, fand er als Dauerleihgabe in Speyer ein neues Zuhause. Daneben zeigt die Ausstellung Bilder und Panoramen des Mondes mit eingezeichneten Landeplätzen und Fahrspuren, detaillierte Infotafeln zum Apollo-Programm sowie original Ausstellungsstücke unterschiedlicher Raumfahrer. zg

