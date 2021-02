Bei unserem heutigen historischen Bildmotiv, das wir der Sammlung von Hans-Reinhard Kühnreich verdanken, musste unser Fotograf nicht lange suchen, um die aktuelle Ansicht in der Wormser Straße in Bensheim fotografieren zu können: Das Haus sieht heute noch im Wesentlichen so aus wie vor 110 Jahren, als sich die Kinder auf dem alten Schwarzweißbild für den Fotografen vor dem Zaun aufstellten und

...