Eintauchen in eine galaktische Fantasie-Welt

„Nachtflug nach Chronos“ („Night Flight to Chronos“) heißt die Szene, die hier am Sternenhimmel des Planetariums dargestellt wird. © blu phase media gmbh münchen

Mannheim.Mit seinem neuen Programm „Lichtmond – Days of Eternity“ lädt das Planetarium Mannheim seine Besucher zu einer poetischen audiovisuellen Reise in die Fantasie ein.

Die Veranstalter versprechen, dass die Besucher mit einer „einzigartigen Chill-out-Musik“ in die audiovisuelle Poesie eintauchen können – in Bild- und Klanglandschaften auf fantastischen Welten, weit draußen in den Tiefen der

...

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018