Anzeige

Der Winter hat Darmstadt noch fest im Griff, da plant die Centralstation bereits den Sommer: Insgesamt Elf Merck-Sommerperlen – und damit so viele Konzerte wie noch nie – sind für kommenden Juli und August gebucht, darunter Gäste aus den USA, Australien, England, Chile und Deutschland. Für eines von nur zwei Deutschlandkonzerten kommt Gary Clark Jr. am 4. Juli in die Centralstation. Der überwältigende Gitarrist und glänzende Songwriter aus Texas wird schon jetzt als der „neue Jimi Hendrix“ gehandelt.

Der Australier Benjamin Stanford, aka Dub FX, steht für alles, was an der Schnittstelle von elektronischen Effekten und Stimmen möglich ist. Ein wahres Beatbox-Spektakel erwartet die Besucher am 1. August in Darmstadt. Mastermind Finian Greenall und seine musikalischen Mitstreiter Tim Thornton und Guy Whittaker melden sich als Fink mit neuem Album zurück. Neue Songs in bester Folk-Prog-Rock-Manier bringt das britische Trio mit zwei Drummern am 3. August auf die Bühne.

Die Merck-Sommerperlen 2018 4. Juli (Mittwoch): Gary Clark Jr. 1. August (Mittwoch): Dub FX 3. August (Freitag): Fink 4. August (Samstag): Moop Mama 7. August (Dienstag): Fiva und die Jazzrausch Bigband 10. August (Freitag): Mighty Oaks 13. August (Montag): Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi 14. August (Dienstag): Curtis Harding 16. August (Donnerstag): Chico Trujillo 19. August (Sonntag): D!e Gäng 24. August (Freitag): Trettmann

Einzigartiger Sound

„Urban Brass“ – ein einzigartiger Sound aus Bläsern, Beats und Rap – versprechen die zehn Mann von Moop Mama. Jan Delay, Deichkind und Fettes Brot sind bereits Fans und das Darmstädter Publikum will die Münchner Kapelle am 4. August, von sich überzeugen – Moop Mama ist Hip-Hop als Erfahrung. Statt Baggypants und Aggro-Reime hat Rapperin Fiva poetische Texte, kluge Melodien und gesellschaftlich-politische Botschaften im Programm, die alle etwas angehen. Gemeinsam mit der 20-köpfigen Jazzrausch Bigband präsentiert sie am 7. August ein Crossover aus Pop, Jazz, Soul und Hip-Hop.