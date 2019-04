„Hellboy - Call of Darkness“

Teufelskerl nimmt neuen Anlauf. Lange vor dem ganz großen Boom der Comicbuch-Verfilmungen schuf Oscar-Preisträger Guillermo del Toro mit „Hellboy“ und „Hellboy II“ schaurig-schöne Fantasy-Abenteuer. Nun wird die Geschichte um den rothäutigen Comic-Helden mit den abgesägten Teufelshörnern noch einmal neu auf die Leinwand gebracht – in anderer Besetzung. In die Rolle des Halbdämons schlüpft David Harbour. Er bekommt es mit einer mächtigen Hexe (Milla Jovovich) zu tun. (120 Min., ab 16 Jahre)

„Niemandsland - The Aftermath“

Nachkriegsdrama. Eine britische Offiziersgattin (Keira Knightley) verschlägt es ins zerbombte Hamburg. Dort soll ihr Mann (Jason Clarke) 1946 als Besatzungsoffizier beim Wiederaufbau helfen. Sie ziehen in eine vornehme Villa, die sie sich mit dem verwitweten deutschen Eigentümer (Alexander Skarsgård) und dessen Tochter teilen. Es kommt zu Spannungen, Betrug und unerwarteter Leidenschaft. - Vorlage für das Kriegs- und Liebesdrama ist ein Roman von Rhidian Brook (108 Min., ab 12 Jahre)

„Border“

Abgedrehtes Fantasy-Drama. Der Film schafft den Spagat zwischen Märchen, Fantasy und Krimi. Im Mittelpunkt der düster-mystischen Erzählung steht Tina. Mit einem deformierten Gesicht ist sie gesellschaftliche eher eine Außenseiterin, die lieber im Wald als unter Menschen ist. Als Zollbeamtin an einem Fährhafen hingegen profitiert sie von ihrer Gabe, Gefühle wie Scham oder Angst wittern zu können. Die Begegnung mit einem ähnlich deformierten Reisenden verändert ihr Leben. (110 Min., ab 16 Jahre)

„Berlin Bouncer“

Dokumentation über Türsteher. Sven Marquardt ist die gefürchtete Türsteher-Legende der Berliner Clubs. Er bewacht das „Berghain“. Der 57-Jährige ist einer der Protagonisten in der Dokumentation, die drei Türsteher porträtiert. Es geht um das Nachtleben heute und damals nach dem Mauerfall. (90 Min., ab 12 Jahre)

„Alfons Zitterbacke“

DDR-Kinderbuch-Klassiker als Kinoadaption. „Meine Eltern sagen, ich hätte viel zu viel Fantasie, und machen sich deswegen große Sorgen“. Der Film „Alfons Zitterbacke“, erzählt nach Motiven eines Kinderbuchklassikers des Schriftstellers Gerhard Holtz-Baumert, führt in das Leben eines elfjährigen Jungen. Die Bücher von Holtz-Baumert rund um den kleinen Alfons gehörten zu den bekanntesten Kinderbüchern der DDR. Besetzt ist der Film u. a. mit Tilman Döbler, Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Katharina Thalbach, Wolfgang Stumph, Bürger Lars Dietrich und Alexander Gerst. (93 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Willkommen im Wunder Park“

3D-Animationsabenteuer. June ist ein so kleines wie anrührend süßes Mädchen mit einem rotbraunen Wuschelkopf und ziemlich großen sowie ziemlich runden, hellgrünen Augen. Meistens ist June guter Laune. Was sie aber vor allen anderen Dingen auszeichnet, ist ihre blühende Fantasie. So hat sich das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter einen Wunderpark ausgedacht, der bevölkert ist von skurrilen Tieren (darunter etwa fliegende Fische, Bären, Biber, Stachelschweine und Affen) sowie atemberaubenden Fahrgeschäften. Eines Tages entdeckt June, dass es diesen, von ihr erdachten Park nicht nur in Modell- sondern tatsächlich auch in Lebensgröße gibt. Die Zukunft aber dieses großen Freizeitparks sieht wenig rosig aus. (85 Min., ohne Altersbeschränkung)

„After Passion“

Gefährliche Liebe am College. Im Mittelpunkt der Verfilmung eines erotisch aufgeladenen Romans von Anna Todd steht laut Produktionsangaben Tessa Young. Die brave junge Frau lernt am College Hardin Scott kennen und fühlt sich schnell zu ihm hingezogen. Doch Hardin ist ein so genannter Bad Boy: düster und unberechenbar.

„Christo - Walking on Water“

Dokumentation über den Künstler. In Deutschland verhüllte Christo den Reichstag, in New York stellte er mit seiner Frau Tausende Tore auf. Der Dokumentarfilm verrät, wie der 83-Jährige seine Ideen zu Kunstwerken macht – etwa am Iseosee in Norditalien, wo Christo schwimmende Stege bauen ließ und Menschen zwei Wochen lang über den See wandeln konnten. (100 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019