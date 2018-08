Einhausen.Wessen Ente schwimmt am schnellsten zum neuen Weschnitzsteg (Foto oben)? Diese Frage wird am Sonntag (19.) in Einhausen beantwortet. Der Wettbewerb beginnt um 14 Uhr an der Weschnitzbrücke, die Strecke beträgt 300 Meter. Plastikenten können am Sonntagvormittag vor Ort erworben werden. hol/BILD: funck

