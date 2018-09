Darmstadt.Am 11. September 1944 bombardierten kurz vor Mitternacht 220 englische Flugzeuge die damalige hessische Landeshauptstadt Darmstadt. An diese Brandnacht wird am morgigen Dienstag (11.) in der Centralstation erinnert. Zu sehen sind ab 20 Uhr die beiden Filme „Bandmale“ und „Running with Mum – Der Weg meiner Mutter“. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018