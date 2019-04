Einmal im Jahr wird entlang der blühenden Bergstraße das Blütenwegfest gefeiert. Am Sonntag (14.) steht von 11 Uhr bis 17 Uhr die etwa elf Kilometer lange Strecke zwischen Hirschberg-Großsachsen und Dossenheim im Fokus. Auf dieser Strecke befinden sich rund 40 Stationen, die Informationen, Unterhaltung, Geselligkeit, Naturerlebnis und kulinarische Köstlichkeiten der Bergstraße bieten. Fast 100 Mitwirkende, viele aus Verbänden und Vereinen, sind dabei.

Wichtige Themen an fast allen Stationen sind Landschaftspflege, Naturkunde und Naturschutz, Obst- und Gartenbau, Wandern und Tourismus – sowie natürlich heimische Produkte. Etwa jede zweite Station kümmert sich besonders um die Kinder, an einigen Stationen stehen Tiere im Mittelpunkt: Ponys, Ziegen, Schafe, sogar Rinder und Auerochsen einer traditionellen Rasse.

Das Angebot an Speisen und Getränken passt zu Ort und Anlass: Es gibt Quittenprodukte und Bergsträßer-Apfelsaft, Wein von der Badischen Bergstraße, Ziegen- und Wildschweinbratwurst mit Bärlauch, Honig vom Imker und vieles mehr, was Appetit auf die Bergstraße macht – die regionale Vielfalt zum Genießen.

Die Strecke ist auch historisch und geogeschichtlich sehr reizvoll: Unter anderem liegen der Marbacher Hof an der Route, der Schriesheimer Madonnenberg, die Strahlenburg und der Steinbruch in Dossenheim.

Das Projekt und der Verein „Blühende Bergstraße“ werden sich in Schriesheim präsentieren, wo über Winter mit großem ehrenamtlichen Einsatz das Landschaftspflegeprojekt „Baret“ im Norden der Gemarkung entstanden ist. Dieses soll künftig von Ziegen beweidet werden. Beim Blütenwegfest werden die Tiere erstmals dort zu sehen sein.

Die beiden Start- und Endpunkte für den Erlebniswandertag sind die OEG-Haltepunkte in Großsachsen (Süd) und Dossenheim (Nord). Die ganze Zeit über fahren großen Gelenkbusse als kostenloser Shuttle-Service zwischen den beiden Punkten hin und her, so dass jeder jederzeit an einem anderen Streckenabschnitt „einsteigen“ kann. Die Shuttle-Busse fahren etwa alle 20 Minuten, der letzte um 17.30 Uhr. zg

Info: Alle Informationen und ein genauer Lageplan unter www.ilek-bergstrasse

