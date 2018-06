Anzeige

Die 18,29 Kilometer lange Nebenstrecke von Bensheim nach Hofheim wurde von der HLB erbaut und am 1. November 1869 in Betrieb genommen. Allein zwischen Bürstadt und Lorsch gab es sieben beschrankte Bahnübergänge. In den Jahren 1938/39 wurde der Bahnhof in Riedrode als offene Pfeilerhalle erbaut, wie Heumann aus der Bürstädter Chronik zitiert.

„Damals wurde die Halle ihrem Zweck übergeben – wohl sehr zur Freude der Riedroder Einwohner“, meint er und hat noch mehr Details zu bieten: „Gebaut wurde die Adler im Auftrag der königlich privilegierten Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft von der britischen Firma Robert Stephenson & Co. in Newcastle upon Tyne. Nach fast zweimonatiger Reise kam die Lokomotive Ende Oktober in Franken an – zerlegt in 100 Einzelteile, verpackt in 19 Kisten von 177 Zentnern Gewicht.“

Mit seinen 66 Jahren gehört der Hobby-Historiker der Generation an, die Dampflokomotiven früher selbst erlebte. „Noch heute brauche ich nur die Augen zu schließen und schon sind die Bilder von schwarzen Rauchfahnen, die typischen Geräusche und der Geruch von Kohle, Dampf und Öl wieder da.“ red/sm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018