Es gibt wieder Kohle: Im Odenwald glimmt der Meiler

Wald-Michelbach.Nachdem die Trockenheit vor einigen Wochen die ursprüngliche Zeitplanung zunichtegemacht hatte, finden die Köhlertage auf der Raubacher Höhe bei Ober-Schönmattenwag jetzt doch statt. Am gestrigen Donnerstag begannen die Köhler mit ihrer Arbeit am Meiler. Werktags von 16 bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags ab 11 Uhr findet auf dem Gelände eine Bewirtung der Besucher statt. Am Samstag, 15. September, soll der Meiler geöffnet werden. Weitere Infos sind erhältlich unter Telefon 06207/921 568. tom/archiv-BILD: wilken

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018