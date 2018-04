Fährfahrt über den Rhein speziell für BA-Leser

Anzeige

Bergstraße.Der Fährverein Nibelungenland e.V. erweitert sein Angebot. Nach den vielen Anfragen für die beliebten Fährfahrten, die ihn in letzter Zeit aus Bensheim, Heppenheim, Lorsch und Lautertal bis nach Lindenfels erreicht haben, haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen.

Die Idee kam dem Ersten Vorsitzenden Werner Reuters, nachdem ihm von Lesern des Bergsträßer Anzeiger in Telefonaten immer wieder gesagt wurde, dass sie gerne einmal mitfahren würden, aber nur schlecht an Karten kommen, weil ihnen der Weg zum Verkauf an der Anlegestelle in Lampertheim einfach zu weit ist.

Der Vorstand des Vereins hat deshalb den Entschluss gefasst, speziell für Leser des Bergsträßer Anzeigers eine solche Fahrt zu veranstalten. Aus diesem Grund gibt es jetzt auf der Homepage der Fähre einen Online-Shop, bei dem die Karten bestellt werden können. Somit können auch Interessenten, die nicht in der Nähe von Lampertheim wohnen, für diese Fahrt ohne Probleme Karten bestellen.