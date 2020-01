„Das war wirklich ein verrücktes Jahr. Wir hätten nie gedacht, dass unser Film solche Wellen schlagen würde“, erzählen die Landauer Filmemacher Christian Schega und Benjamin Wagener. Ihre Dokumentation über das Pfälzisch der USA-Auswanderer begeistert seit der Premiere im April 2019 nicht nur die Zuschauer in der Region. So feierte der Kinofilm beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen mit 2000 Besuchern einen Überraschungserfolg. Zudem tourte er durch die USA und ist mittlerweile auf DVD zu haben. „Er hat sich zu einem richtigen Kultfilm aus der Pfalz entwickelt“, freuen sich Regisseur und Produzent.

Das Landauer Universum-Kino, das Schifferstadter Rex und das Lichtmess Kino in Hamburg hatten „Hiwwe wie Driwwe“ auch nach 30 Wochen noch regelmäßig im Programm. Im südpfälzischen Annweiler ist die Doku nach Angaben des Kinobetreibers gar der erste Film in acht Jahren gewesen, der ausverkauft war.

Bislang haben in der Metropolregion mehr als 16 000 Besucher in 30 Kinos über die vielen fröhlichen Episoden gelacht. „Das ist toll für einen so kleinen Film“, finden Schega und Wagener.

Mit Crowdfunding finanziert

Schließlich haben die beiden Autoren ihre Idee als Crowdfunding-Projekt mit einem fünfköpfigen Team und Förderungen der rheinland-pfälzischen Kulturstiftung und des Bezirksverbandes Pfalz verwirklicht. „Und es freut Filmemacher natürlich sehr, wenn die Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dem Kino gehen“, sagt Wagener.

„Viele Besucher möchten, nachdem sie Hiwwe wie Driwwe gesehen haben, selbst einmal nach Amerika reisen“, verrät Schega. In Germersheim habe ein Reisebüro den Kartenvorverkauf für die Filmpremiere organisiert, „der nimmt für die nächste Saison Touren nach Pennsylvania ins Programm auf.“

So haben sich vor 300 Jahren viele Menschen aus der Kurpfalz in diesem US-Bundesstaat angesiedelt und ihre Sprache mit dem Englischen vermischt. Deshalb kommen im Film Vokabeln wie Scheier (Scheune), Kinner-Center (Kindergarten), Bauerei (Bauernhof), Grundsau (Murmeltier) oder Guck-Box (Fernseher) vor. Auch über Schilder wie Persching-Weg“ (Pfirsich-Weg), „Stee Bruch Weeg“ (Steinbruchweg) oder das „Kumm Esse Diner“ („Komm’-essen-Raststätte“) stolpere man überall.

Begleitet werden die Zuschauer auf ihrer Spurensuche in Amerika von Hauptdarsteller Douglas Madenford. Der Deutschlehrer, Musiker und YouTuber wolle das PA Dutch – das immerhin noch 400 000 Menschen in den USA sprechen – vor dem Aussterben bewahren. „Die Dreharbeiten haben ihm ebenso viel Spaß gemacht wie uns, und zur Premiere ist er eigens in die Pfalz gereist.“

New York und Washington

Nach den positiven Erfahrungen in Deutschland sei man gespannt auf die Reaktionen des amerikanischen Publikums gewesen. „Wir haben ,Hiwwe wie Driwwe’ unter anderem im Deutschen Konsulat in New York, bei der German Heritage Foundation in Washington und bei der German Society in Philadelphia gezeigt“, ergänzt Schega. Und natürlich habe es gleich mehrere Vorstellungen in Pennsylvania gegeben, wo der alte Dialekt der Pfälzer Auswanderer – das „PA Dutch“ – noch heute gesprochen wird. „Überall sind deutlich mehr Besucher gekommen, als die Veranstalter erwartet haben“, erzählen die beiden stolz. Der Höhepunkt der Amerika-Tour sei die Vorführung beim Kutztown Folkfestival gewesen, das auch im Film eine Rolle spielt. „Eigentlich war es schon ausverkauft, doch irgendwo kamen immer noch Leute und Stühle her, so dass am Ende über 200 Menschen in dem eigens für uns eingerichteten Vorführraum saßen. Und das Publikum hat von der ersten Minute bis zum Schluss gelacht“, berichtet Schega. Obwohl die Besucher in Pennsylvania noch mehr auf die englischen Untertitel in den Dialekt-Passagen angewiesen waren als die deutschen, sei die Stimmung einmalig gewesen.„Zurück in Deutschland haben uns immer mehr Leute gefragt, wann unser Film endlich auf DVD erscheinen wird“, erzählen die beiden Landauer. Tatsächlich ist „Hiwwe wie Driwwe“ nun als DVD im Handel und auf der Internetseite des Films erhältlich. „Dann kann man ihn in Ruhe auf der heimischen Guck-Box anschauen.“

