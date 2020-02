Lorsch.Die närrischen Tage gehen zu Ende. Die abschließende Großveranstaltung in der Region wird heute (25.) in der Klosterstadt ausgetragen: Um 14.11 Uhr setzt sich zum 60. Mal der große Lorscher Fastnachtsumzug in Bewegung. Knapp 100 Zugnummern sind gemeldet. Die originellste Fußgruppe und der schönste Wagen werden im Anschluss wieder mit dem „Stoppelhopser“ ausgezeichnet. hol/Archiv-BILD: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020