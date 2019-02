Und wieder blüht die Bergstraße: Am 14. April (Sonntag) wird das inzwischen vierte Blütenwegfest zwischen Großsachsen und Dossenheim gefeiert. Das bunte Fest zur Obstblüte findet diesmal entlang des südlichen Blütenwegs statt. Beteiligt sind Großsachsen, Leutershausen, Schriesheim und Dossenheim. Die Besucher können die gesamte Veranstaltungsstrecke oder nur einen Teil davon erwandern.

Die Planungen laufen auf Hochtouren und die Veranstalter hoffen, dass der Zeitpunkt so gewählt wurde, dass an diesem Sonntag – mit etwas Glück – die Kirschbäume in voller Blüte stehen. Entlang der Strecke gibt es ein breites Angebot für natur- und heimatverbundene Menschen: Neben Essen, Trinken, regionalen Produkten und Kultur gibt es Informationen zu Natur sowie Obst-, Wein- und Gartenbau.

Angebote für Kinder

Auch für Kinder halten die Veranstalter spezielle Angebote bereit, darunter ein Gewinnspiel unter dem Motto „Blüten sammeln und gewinnen“. Am Veranstaltungstag verkehren kostenlose Shuttlebusse entlang der Strecke. Folgende Haltepunkte werden angesteuert: Großsachsen Bahnhof (Ortsmitte), Großsachsen Süd, Leutershausen Bahnhof, Leutershausen Hilfeleistungszentrum, Schriesheim Rathaus, Dossenheim Kaufland-Parkplatz und Dossenheim Nord.

Über die Anbindung des Shuttles an die RNV-Bahnlinie 5 (ehemals OEG) besteht ein Anschluss nach Weinheim und Heidelberg sowie ans Streckennetz der Deutschen Bahn und an den Busverkehr. Der Blütenweg ist ein anspruchsvoller Wanderweg und Bestandteil des Projekts „Blühende Badische Bergstraße“. Dazu haben sich die Städte und Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim zusammengeschlossen, um die Kulturlandschaft der Bergstraße zu bewahren und positive Impulse für Tourismus und Erholung zu setzen.

Dem Wanderer wird nicht entgehen, dass bereits an vielen Stellen Maßnahmen zur Landschaftspflege getroffen wurden und werden, die im Rahmen des Blütenwegfestes vorgestellt werden. Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm, zum Shuttle-Dienst, zu den Parkmöglichkeiten vor Ort und zur Anbindung an den ÖPNV gibt es im Internet. Auch die Strecke ist online abrufbar. zg

