In diesem Jahr wird die Centralstation Darmstadt 20 Jahre alt, die „Sommerperlen“-Reihe findet zum zehnten Mal statt. Ganze 66 Konzerte mit rund 36 000 Besuchern kann das sommerliche Festival bereits verbuchen. Im Juli und August kommen weitere neun Veranstaltungen hinzu.

Den Auftakt macht am 31. Juli der australische Multiinstrumentalist Xavier Rudd. In seinen Songs fließen Folk, Reggae, Rock und Weltmusik ineinander. Bei seinen Live-Shows versprüht er laut Ankündigung „Summerfeeling pur“.

Am 1. August wollen Baba Zula, eine der „wichtigsten Rockbands der Türkei“ (Deutschlandradio Kultur), und die Newcomerin Gaye Su Akyol die Centralstation in einen Schmelztiegel am Bosporus verwandeln. Sowohl der Band um Sänger Murat Ertel als auch der Singer-Songwriterin Gaye Su Akyol gelinge der Spagat zwischen modernem Club-Sound und lokaler Inspiration, heißt es in der Ankündigung – „eine verwegene Mischung aus anatolischem Folk, prä-islamischer Schamanenmusik und Psychedelic Rock“.

Weiter geht es am 2. August mit dem Liedermacher Gisbert zu Knyphausen, der sich Ende 2017 mit neuem Album aus siebenjähriger Versenkung zurückgemeldet hat. Im bunten Blumenbeet des Deutschpops sei er der Musiker, der die Menschen mit seinen Texten wie kein anderer berühre. Er finde Worte „für das, was wir fühlen, aber so schwer greifen können (...) Er gibt keine Auswege oder billigen Ratschläge, sondern etwas viel Wertvolleres: Erkennen und Erkenntnis“.

Meute-Konzert bereits ausverkauft

Sie gilt als neuer Stern am Austropop-Himmel: Am 7. August will die Band Granada unter Beweis stellen, dass es die Österreichischer musikalisch faustdick hinter den Ohren haben. „Wanda war gestern - jetzt spielt’s Granada“, begeistert sich die Wiener Zeitung.

Am 8. August gastiert Charlie Cunningham in der Centralstation, eines der größten Singer-Songwriter-Talente Großbritanniens. Seine warme Stimme und sein individuelles, vom spanischen Flamenco beeinflusstes, virtuoses Akustikgitarrenspiel ergeben ein wunderbares musikalisches Ensemble – so gut, dass Sixto Rodriguez oder die Mighty Oaks ihn bereits mit auf Tour nahmen, heißt es in der Ankündigung. Als Support ist die australische Sängerin und Geschichtenerzählerin Alex The Astronaut dabei mit ihren leichten, charmanten Indie-Popsongs.

Das Konzert der Techno Marching Band Meute am 10. August war in Windeseile ausverkauft. Die elf Hamburger in roten Jacken brechen Regeln und sprengen Grenzen. Ausschließlich mit akustischen Instrumenten definieren sie die Idee des Spielmannzugs neu.

Irgendwo zwischen Punk und Indie-Rock bewegt sich die Formation Milliarden. Ben Hartmann und Johannes Aue schreiben die Lieder – Lieder voller Liebe, voller Verzweiflung, voller Rausch, voller Selbstaufgabe, unruhige Lieder, wie es in der Ankündigung heißt. Am 11. August stellen sie ihr aktuelles Album „Berlin“ in der Centralstation vor.

Die US-Amerikanerin Sarah McCoy hat in den vergangenen zehn Jahren ein Aussteigerleben geführt. Als Straßenmusikerin mit Gitarre, später in den heißen Clubs New Orleans am Klavier schlug sie sich durch Kalifornien. In Paris entdeckte sie der kanadische Spitzen-Musiker Chilly Gonzales, der sofort ein Album mit ihr produzierte. Sarah, McCoy – eine Frau, die aus ihrer eigenen, komplizierten Biografie musikalische Poesie schafft –, steht am 15. August auf der Bühne der Centralstation.

Und auch das „Sommerperlen“-Familienkonzert darf zum Abschluss der Reihe nicht fehlen. Mit dem Berliner Musiker Sven van Thom ist am 25. August allerdings ein Liedermacher zu Gast, den die Eltern womöglich schon ohne ihre Kleinen auf der Bühne gesehen haben. Auf das erfolgreiche Debütalbum „Phantomschmerz“ folgten sechs Alben für Erwachsene. 2017 war er dann auf dem „Unter meinem Bett“-Sampler neben vielen Kollegen mit einem Lied vertreten. 2018 folgte mit „Tanz den Spatz“ ein komplettes Album für Kinder. zg

