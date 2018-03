Anzeige

Bensheim.Das Festival of Irish Folk Music kommt auch in diesem Jahr im Rahmen seiner Deutschland-Tournee ins Parktheater. Unter dem Motto „Irish Spring“ treten am Sonntag (25.) ab 19 Uhr auf: das Trio High Time, das Duo Cassie & Maggie MacDonald und das Quartett Ríanta (Foto oben) um „Geigenkönigin“ Karen Hickey und „Akkordeonhexer“ Conor Moriarty (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: coult