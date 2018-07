Anzeige

In Heppenheim feiert das Maiberg-Open-Air-Festival aus dem Hause Showmaker in dieser Woche Premiere: Von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Juli, steigt es erstmals auf dem Gelände der Freilichtbühne. Die Besucher erwarten vier Tage fabelhaftes Kinderprogramm, Feuerartistik, Shows und jede Menge Live-Musik. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Wie bei den Festivals Stadtparkustik in Zwingenberg, Birkengarten in Lorsch oder Vogel der Nacht in Bensheim legt der Veranstalter auch in Heppenheim besonderen Wert darauf, die großen, vor allem aber auch die kleinen Besucher zu begeistern. So startet jeder Festivaltag mit besonderen Aktionen zum Mitmachen auf und neben der Bühne, darunter Kinderkonzerte, Clownsauftritte und andere Shows.

Für alle Freunde guter Live-Musik gibt es Auftritte vom Singer-Songwriter bis zu facettenreichen Musikcombos. Fast jedes Genre findet dabei seinen Platz. Und wer es schafft, beim Maiberg-Open-Air dem Rhythmus zu widerstehen, der macht es sich einfach auf den Stufen der Freilichtbühne bequem und genießt von dort aus das vielfältige Programm.