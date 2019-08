Festival im Stadtpark: In Bensheim fliegt ab heute der „Vogel der Nacht“

Bensheim.Zum 15. Mal ausgetragen wird das Festival „Vogel der Nacht“. Von heute (6.) bis einschließlich Sonntag (11.) gibt es im Stadtpark täglich Live-Musik, Comedy, Theater und viel Unterhaltung für Kinder. Die ersten Programm-Punkte richten sich jeweils an die kleineren Besucher und Familien. Abends wird das Gelände mit Hunderten von Kerzen, Lampions und Lichtertüten illuminiert. Picknickdecken können mitgebracht, aber auch vor Ort ausgeliehen werden. Im Programm zu finden sind u. a. die Gitarrenhelden, ein Poetry Slam, das Duo Dynarchy, das Hoffmann-Projekt, Hanne Kah, Stir it up, Siegfried & Joy, George Krull & The Schmiddis, die Blütenweg-Jazzer, die B-Street-Band, Sam’s Living Room, DNS und ein Kindermusical. Zum Abschluss treten am Sonntag ein syrisches Orchester und das Collegium Musicum Bergstraße gemeinsam auf. Begleitet werden sie von Feuertänzern.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Gebeten wird lediglich um Spenden für das Hospiz. hol/BILD: neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.08.2019