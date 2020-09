Festival kann stattfinden

Corona-bedingt hat die Bensheimer Agentur Showmaker von Harry Hegenbarth in diesem Sommer alle Open-Air-Veranstaltungen absagen müssen – fast alle. Für das „Phungo“-Festival in Pfungstadt ist es kurzfristig gelungen, ein alternatives Konzept auf die Beine zu stellen: mit Live-Musik und Kinderprogramm auf dem Areal des ehemaligen Pfungstädter Freibads sowie einer neuen und maßgeschneiderten Dramaturgie, die ein Festival auch in schwierigen Zeiten möglich macht.

An vier langen Wochenenden vom 17. September bis 4. Oktober – jeweils von Donnerstag bis einschließlich Sonntag – wird eine neue Interpretation des Familienfestivals inszeniert. Hegenbarth verspricht ein facettenreiches Spektakel mit über 30 Auftritten.

Die Besucherzahl ist auf 250 je Programmpunkt begrenzt. Um das Festival unter den aktuellen Bedingungen überhaupt durchführen zu können, ist neben einem limitierten Kartenkontingent erstmals auch ein Eintritt nötig. Das Kinder- und Abendprogramm wird ausgarniert mit einem gastronomischen Angebot aus Food Trucks sowie Lichtinstallationen auf dem weitläufigen Gelände, das sich durch seinen Standort und die großzügigen Dimensionen an die aktuellen Vorgaben anpassen lässt.

Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen. Die Namen der Gäste werden registriert und später gemäß den Datenschutzbestimmungen wieder gelöscht. Auf dem Areal gilt eine Maskenpflicht, am Sitzplatz darf frei geatmet werden.

Jeweils mittags ab 15 Uhr beginnt ein Kinderprogramm. Samstags und sonntags werden bereits ab 13 Uhr Zauberer, Clowns und Artisten für Unterhaltung sorgen. Zu den Akteuren gehören Wolfgang Herings „Kinder Woodsock“, Clown Otsch und Mr. Kunterbunt. Der Ticketpreis beträgt jeweils 5 Euro.

Abends wird die Bühne ab 20 Uhr bespielt. Bands wie Groove Generation, DNS, Parallel, Sam’s Living Room, die B-Street Band und The Galazzos servieren handgemachte Sounds aus den Sparten Rock und Pop, Blues und Soul, Folk und Country. Strandliegen laden zum Entspannen und Genießen ein. Das Gelände wird in der typischen Showmaker-Ästhetik atmosphärisch illuminiert.

Zu den besonderen Events gehören der Auftritt der Queen-Tribute-Show Break Free am 27. September sowie das Gastspiel des Darmstädter Festivals „Metal Up Your Life“ am 25. September. Für einen romantischen Ausklang sorgt das weibliche Folk-Duo Romie mit seinem Auftritt am 4. Oktober. Kulinarisch stehen unter anderem hessische und spanische Tapas zur Auswahl. Auf einen Festival-Becher wird diesmal verzichtet. Getränke werden flaschenweise verkauft und zurückgegeben.

Für Harry Hegenbarth ist das „Phungo“-Festival nicht nur eine Chance, um Künstlern und Publikum den Spätsommer zu bereichern, sondern auch eine Gelegenheit, um sich auf künftige Veranstaltungen im nächsten Jahr vorzubereiten: „Auch unsere Festivals müssen neu gedacht und interpretiert werden. Mit diesem Anspruch blicken wir jetzt hoffnungsvoll auf 2021.“ red

