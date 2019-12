Um 18 Uhr beginnt am Sonntag das Turmblasen in Worms. © Bertram

Jahr für Jahr wird das traditionelle Turmblasen ein Abend der besinnlichen Zusammenkunft zum Abschluss der Wormser Adventszeit. Tausende Besucher versammeln sich zwischen dem Kaiserdom und der Magnuskirche, um am 22. Dezember ab 18 Uhr den weihnachtlichen Klängen aus luftiger Höhe zu lauschen. Im stimmungsvollen Ambiente lässt es sich mit Familie und Freunden in einem Meer aus Kerzen auf das Weihnachtsfest einstimmen, heißt es in einer Ankündigung.

Abwechselnd von beiden Kirchentürmen spielen rund 30 Musiker des Wormser Barockbläserensembles traditionelle Stücke wie „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ und laden zum Mitsingen ein. Auf dem Domvorplatz sowie in der Andreasstraße locken Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwärmen. Gegen einen kleinen Obolus sind Kerzen vor Ort erhältlich, Liedtexte werden kostenlos ausgegeben.

Straßensperrungen

Aufgrund des Turmblasens kommt es am vierten Advent circa zwischen 17 und 19.30 Uhr in Worms zu folgenden Straßensperrungen für den Verkehr:

- Vollsperrung Andreasstraße vor dem Dom, ab Höhe Schlossgasse bis Glaskopf;

- Vollsperrung Dechaneigasse ab Höhe Luginsland;

- Vollsperrung Weckerlingplatz in Richtung Magnusgasse, Stelzengasse und Seminariumsgasse;

- Teilsperrungen Andreasstraße (Ecke Lutherring und Ecke Neumarkt).

Am vierten Advent empfiehlt sich neben dem Turmblasen auch ein Besuch in den Kirchen selbst. Der Dom erstrahlt im Anschluss an das Turmblasen bis 20 Uhr in einem Meer aus 1000 Lichtern.

Seit den 1990er Jahren ist das Turmblasen fester Bestandteil des Wormser Veranstaltungskalenders. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Trompeter und Diakon Heinz Knodt und dem ehemaligen Wormser Verkehrsdirektor Willi Schnee. Heute ist es eine Veranstaltung der Kultur und Veranstaltungs GmbH, die seit 2013 für das Rahmenprogramm bei „Worms im Advent“ zuständig ist. zg

Info: Die Liedtexte für das Turmblasen finden sich online unter www.nibelungen-weihnacht.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019