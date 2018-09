Filmreife Flucht aus der DDR

„Die Unglaublichen 2“

Pixars Superheldenfamilie kehrt zurück. 14 Jahre nach „Die Unglaublichen“ kommt die Superheldenfamilie um das dehnbare Elastigirl und den starken Mr. Incredible mit neuen Abenteuern in die Kinos zurück. Der Action-Trickfilm aus dem Hause Pixar dreht die Geschlechterrollen diesmal um: Während Elastigirl auf Mission geht, muss der Muskel-Gatte das Heim und die Kinder Violetta, Robert und Baby Jack-Jack hüten. Der Film ist eine liebevolle Hommage an die Sechzigerjahre mit dem Anstrich von Bond-Filmen und alten Superhelden-Comics. (118 Minuten, ab sechs Jahre)

„Der Ballon“

Hochspannende Flucht aus der DDR. Ende der 70er Jahre in der DDR: Günter Wetzel und Peter Strelzyk sind unzufrieden. Am liebsten würden sie in den Westen rübermachen. Und so reift ein ungewöhnlicher Plan. Mit einem Heißluftballon wollen die Männer mit ihren Frauen und Kindern über die Grenze nach Westdeutschland fliegen – ein schwieriges Unterfangen, das die Familien das Leben kosten könnte. Filmemacher Michael „Bully“ Herbig hat das lebensgefährliche Abenteuer verfilmt. Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross und Alicia von Rittberg spielen die Hauptrollen in dem Thriller, der auf einer wahren Geschichte beruht. (120 Minuten)

„The Man Who Killed Don Quixote“

Langzeitprojekt von Terry Gilliam endlich fertig. Nach mehr als 25 Jahren bringt Terry Gilliam seinen Don Quixote auf die Leinwand. Erzählt wird als Film-im-Film-Geschichte von dem talentierten Regisseur Toby, der vor lauter Selbstverliebtheit seine Liebe zum Film vergessen hat. Die entdeckt er wieder, als ein mysteriöser Mann ihm eine DVD mit seinem Studentenfilm über Don Quixote gibt. Toby besucht daraufhin das Dorf, mit dessen Einwohnern er den Film einst drehte – und muss feststellen, dass er mit den Dreharbeiten großes Unheil über den kleinen Ort und vor allem seinen damaligen Hauptdarsteller gebracht hat. Der hält sich nämlich immer noch für den legendären Don Quixote. (133 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Offenes Geheimnis“

Drama mit Penélope Cruz und Javier Bardem. Laura lebt seit vielen Jahren in Argentinien. Anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester kehrt sie zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in ihr spanisches Heimatdorf zurück. Unter den geladenen Gästen befindet sich auch Pablo, ihre einstige Liebe. Die Wiedersehensfreude ist zunächst groß. Doch während der Feier verschwindet Lauras Tochter plötzlich. Auf der Suche nach ihr kommen zahlreiche Wunden der Vergangenheit und Konflikte wieder an die Oberfläche. (133 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Alles ist gut“

Drama über sexuelle Gewalt. Janne wurde vergewaltigt von Martin, einem Mann, der auf den ersten Blick so gar nicht wie ein gewalttätiges Ekelpaket wirkt. Weil sie sich nicht eingestehen will, was passiert ist, verdrängt sie die Tat und erzählt keinem davon. Doch die Kontrolle, die sie durch ihr Schweigen so eisern bewahren will, entgleitet ihr immer mehr. Das nüchterne Drama erzählt von sexueller Gewalt, Schuld und Verantwortung. (93 Minuten, ab zwölf Jahre)

„I Can Only Imagine“

Die Geschichte hinter dem Erfolgssong. Mehr als zweieinhalb Millionen Mal wurde die Single „I Can Only Imagine“ der christlichen Rockband MercyMe verkauft. Der Film erzählt die Geschichte von MercyMe-Sänger Bart Millard. Bart lebt zusammen mit Vater und Mutter auf einer texanischen Farm. Nach der Rückkehr aus dem Feriencamp muss Bart feststellen, dass seine Mutter das gemeinsame Zuhause verlassen hat. Nun ist Bart allein mit seinem, zu Wut- und Gewaltausbrüchen neigenden Vater. (110 Minuten, ab sechs Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018