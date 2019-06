Hatte sich die Foto-Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ kürzlich bereits mit der Bensheimer Gerbergasse und dem wirtschaftlichen Niedergang der Gerberzunft beschäftigt, so ist die heutige historische Aufnahme ganz in der Nähe entstanden: Sie zeigt einen Teil der Straße „Am Rinnentor“ in westlicher Blickrichtung. Als das Foto im Jahre 1912 entstand, waren die Häuserzeilen noch Teil der Neugasse. Heute lädt die Straße „Zum Rinnentor“ zum Flanieren ein, treffen sich die Bensheimer hier zum gemeinsamen Kaffeetrinken, Frühstücken oder Abendessen. Mehrere kleine Läden haben sich in der verkehrsberuhigten Straße angesiedelt und verleihen dem Viertel ein ganz besonderes Flair. tn/Bild: Neu

