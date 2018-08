Weinheim.Sein großes Sommerfest veranstaltet der Luftsportverein Weinheim am Samstag (1.) ab 12 Uhr und am Sonntag (2.) ab 10 Uhr. Auf dem Gelände in der Altau gibt es an beiden Tagen zahlreiche Informationen und Vorführungen. Besonderes Spektakel ist am Sonntag das Kunstflugprogramm von Toni Eichhorn in einer T-28 B Trojan. Am Samstagabend wird ein Feuerwerk abgebrannt. hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018